Schauspielerin Maria Becker mit 92 gestorben

Berlin/Zürich (dpa) - Die Theater- und Filmschauspielerin Maria Becker ist mit 92 Jahren gestorben. Dies teilte das Schauspielhaus Zürich am Freitag mit. Becker starb bereits am Mittwoch in Uster bei Zürich.

Dem deutschen Publikum war sie unter anderem durch Gastauftritte in den Fernsehkrimis „Derrick“ und „Der Alte“ bekannt.

Becker wurde am 28. Januar 1920 als Tochter eines Schauspieler-Paares in Berlin geboren. Als ihre Mutter, die jüdischer Abstammung war, am Deutschen Theater Berlin Berufsverbot erhielt, emigrierte sie mit ihrer Tochter nach Wien.

Maria Becker erhielt ihre Schauspielausbildung von 1936 bis 1938 am Wiener Max-Reinhardt-Seminar. Nach der Besetzung Österreichs durch Nazi-Deutschland floh sie nach London und gelangte schließlich nach Zürich. Dort wurde sie Teil des Emigranten-Ensembles am Schauspielhaus. 1945 heiratete sie den österreichisch-schweizerischen Schauspieler Robert Freitag.

Dem Zürcher Haus blieb sie immer verbunden und arbeitete nach Angaben des Theaters mit Regisseuren wie Oskar Wälterlin, Leonhard Steckel und Gerd Heinz. 1943 wirkte sie an der Uraufführung von Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ mit.

Sie trat auch am Burgtheater in Wien, bei den Salzburger Festspielen, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Bayerischen Staatsschauspiel München auf.

1956 gründete Becker mit ihrem Mann das Tourneetheater „Die Schauspieltruppe Zürich“ und tourte durch Europa und die USA. 1977 spielte sie in München als erste Frau den Mephisto, berichtete die schweizerische Agentur SDA.

1965 erhielt sie die höchste Schweizer Theater-Auszeichnung, den Hans-Reinhart-Ring. Ihre letzte große Rolle am Schauspielhaus Zürich habe Maria Becker 2007 als Madame Pernelle im „Tartuffe“ gespielt, teilte das Theater mit.