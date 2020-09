Schauspieler Ulrich Matthes lobt Angela Merkel

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Der deutsche Wohnmobilbauer Erwin Hymer Group (EHG) profitiert von neuen Urlaubswünschen und verändertem Reiseverhalten der Verbraucher. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 31. Juli auf 1,38 Milliarden Euro (plus 79 Prozent), wie der Vorstandsvorsitzende Martin Brandt am Montag in Bad Waldsee mitteilte. Die steigende Nachfrage zeige sich auch bei den Zulassungszahlen. Reisemobile erzielten im August demnach europaweit im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 51 Prozent, Wohnwagen einen Zuwachs von 26 Prozent.