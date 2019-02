Schütze eröffnet Feuer nahe Chicago - Toter und Verletzte

Einem aufmerksamen Spaziergänger ist es zu verdanken, dass am Freitagvormittag ein Rohrbruch an der Hauptleitung der Wasserversorgung von den Birkhöfen nach Hohentengen entdeckt worden ist. Streckenweise waren im Tagesverlauf nahezu alle Haushalte in der Göge ohne Wasser. Die Reparaturarbeiten dauerten bis in die Abendstunden, gegen 18 Uhr konnte die Leitung wieder freigegeben werden.

„Wir haben gegen 10.30 Uhr einen Anruf erhalten, dass es an der Landstraße in Richtung Günzkofen sehr nass sei und dort offenbar sehr viel Wasser aus ...