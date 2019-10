Schüsse treffen Baby im Auto in Philadelphia

Philadelphia - Ein elf Monate altes Baby ist in Philadelphia in den USA unter noch ungeklärten Umständen im Auto seiner Stiefmutter von vier Kugeln getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe während der Fahrt zwar mehrere Schüsse gehört, aber weiter nichts bemerkt, berichtet unter anderem der Sender abc unter Berufung auf die Polizei. Die Ärzte kämpften noch am Abend um das Leben des Kindes. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben keine Anhaltspunkte. Möglicherweise bestehe ein Zusammenhang mit einer Schießerei in der Nähe, in deren Verlauf drei Männer verletzt wurden.