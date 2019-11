Schüler suchen Rektor per Youtube-Video

Eine Schule ohne Rektor – das gibt es in Deutschland leider ziemlich oft. Die Schulen finden einfach niemanden, der diesen Job machen will, weil er sehr stressig ist, viel Arbeit bedeutet, aber nicht so toll bezahlt wird.

Auch die Mädchen und Jungen der Edith-Stein-Realschule in Bayern brauchen dringend eine neue Schulleitung – doch niemand hat sich beworben. Da kamen die Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern auf eine Idee: Mit einem lustigen Youtube-Video wollen sie für ihre Schule Werbung machen und eine neue Leitung finden. Gesagt, getan: Im knapp zwei Minuten langen Video sieht man unter anderem, wie in der Schulküche alle gemeinsam ein Süppchen kochen, doch am Ende rollt ein Ball ins Rektorenzimmer, das leer ist. Auf Plakaten steht: „Werden Sie unsere neue Schulleitung“. Man mag es kaum glauben, aber es sind tatsächlich schon Bewerbungen eingegangen.