Schüler mit Migrationshintergrund oft leistungsschwach

An einer Moschee in Ulm am Ehinger Tor hat es in der Nacht zu Montag offensichtlich einen Vorfall gegeben.

Was genau passiert ist, wollte die Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ noch nicht sagen. Eine Sprecherin bestätigte lediglich, dass ermittelt werde und es einen „Vorfall“ gegeben habe. Die Polizei werde zeitnah Ergebnisse bekannt geben.

Polizei kommentiert Gerüchte im Netz nicht In den sozialen Medien geht das Gerücht herum, dass es sich um einen Brand gehandelt haben soll.