Schönste Frau über 50 bekommt Bett und Hotelübernachtung

Die internistische Gemeinschaftspraxis beim Krankenhaus in Bad Saulgau hat in dieser Woche ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Am 5. Juli 1976 gründeten die Drs. Hermann Pfister und Jörg Bilger die Praxis. Später kam Dr. Anton Kapp als weiterer Arzt hinzu. Sie praktizieren heute nicht mehr. Ihre damals gegründeten Praxis aber nahm eine gute Entwicklung. Heute arbeiten im Gebäude der Gemeinschaftspraxis beim Krankenhaus in Bad Saulgau sechs Internisten und 18 medizinische Fachangestellte.