Schöne Eierei: Wie das Osterei zu uns ins Nest kommt

Bei Familie Hespeler dreht sich alles ums Ei. Kein Wunder, denn sie betreiben einen Bauernhof mit Legehennen-Stall für 6000 Hühner. In Heerscharen tummelt sich der gefiederte Haufen in seinem überdachten Außenbereich, dem Wintergarten. Der Tagesablauf eines Huhns: ab fünf Uhr Losgackern, Picken, Fressen und Eier legen. Landwirtschaftsmeister Jürgen Hespeler hat eine besondere Bindung zum Federvieh. Er ist auf dem elterlichen Hof mit Tieren groß geworden. Aber erst vor acht Jahren hat er sich gemeinsam mit seiner Frau, Martina Hespeler, für die Hühnerhaltung entschieden.

Wissenswertes Rum-Geeiere

Aber mal ehrlich: So ein Ei kommt eigentlich ziemlich langweilig daher: Dotter, Eiweiß, Schale, fertig. Dazu noch Form und Farbe ohne viel Schnickschnack. Dabei treibt selbst ausgebuffte Philosophen seit jeher die Frage um, was zuerst da war: Huhn oder Ei? Auf unserem Hühnerstall-Bild versteckt sich hinter jedem Huhn und jedem Ei eine Info – einfach auf Spurensuche gehen im Stall. Und damit Sie auch richtig in Stall-Stimmung kommen, gibt es die Original-Gacker-Musik dazu.

Mehr Infos zum Hof gibt´s unter www.ravensburger-eier.de