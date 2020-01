Schäuble rechnet mit schneller Einigung auf Wahlrechtsreform

Von ehü

Nach einem mystischen Ritual haben am Samstag die Fachsenfelder Schlosshexen ihre Masken abgestaubt. Tief aus dem Schlosswaldwald sind sie mit Fackeln in Richtung Innenhof von Schloss Fachsenfeld gezogen. Hier wurde die Meute von Maskenmeister Patrick Köble empfangen. Nach Musikstücken der Schloss-Gugga, begann das Spektakel: Begleitet von Licht- und Nebeleffekten wurden die Masken entstaubt und den Hexen aufgesetzt. Eine besondere Prozedur hatte die Kinderhexe Bibi (Sanali Märkle) zu überstehen, bevor sie als Natana in den Kreis der aktiven ...