Schäuble lehnt Oppositionsvorstoß zu Wahlrechtsreform ab

Wer hat am Samstag beobachtet, wie einem älteren Spaichinger, der geistig stark beeinträchtigt ist, Alkohol eingeflößt worden ist? Der Mann war gegen 18 Uhr in der Talstraße hilflos am Boden liegend gefunden worden.

Zeugen haben den Rettungsdienst gerufen. Der Mann wurde wegen seines Zustands in der Klinik untersucht und dort fanden die Ärzte einen Alkoholgehalt von 1,5 Promille heraus, so die Betreuerin des Mannes. Dieser trinkt seit Jahrzehnten wegen einer überwundenen Krankheit keinen Tropfen Alkohol.