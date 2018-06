Scarlett Johansson hat sich verlobt

New York (dpa) - Die Filmschauspielerin Scarlett Johansson (28) hat sich verlobt. Der Hollywood-Star trage einen Ring des Franzosen Romain Dauriac, berichtete CNN am Donnerstag. Eine Sprecherin habe die Nachricht bestätigt, jedoch keine Angaben zu einem Hochzeitstermin gemacht.

Die gebürtige New Yorkerin spielte unter anderem in Sofia Coppolas „Lost in Translation“ mit oder auch in drei Filmen von Woody Allen. Ihr Verlobter ist laut CNN der Miteigentümer einer unabhängigen Werbeagentur. Johansson war von 2008 bis 2011 mit dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds (36) verheiratet.

Zum Aus ihrer ersten Ehe hatte Johansson, die diese Woche in Venedig bei den Filmfestspielen zu Gast war, dem Magazin „Vogue“ vergangenes Jahr gesagt: „Es haut einen wirklich um. Man hat eine bestimmte Vorstellung von seinem Leben und auf einmal läuft es ganz anders, aus den verschiedensten Gründen.“