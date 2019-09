Saufen mit Zebra: Berliner Ensemble zeigt „Baal“

In die Welt der Krane und Großwälzlager bei der Firma Liebherr hat die letzte Station der Aktion „Schwäbische Türöffner“ in diesem Sommer geführt. Auf einer rund dreistündigen Tour blickten die SZ-Leser in Produktionsabläufe und -hallen entlang der Memminger Straße, in die man sonst nicht hineinkommt.

Schon die Dimensionen des Liebherr-Firmengeländes, das sich über zwei Kilometer entlang der Memminger Straße zieht, sind gewaltig. Neben der Liebherr-Werk Biberach GmbH, die seit 1954 in Biberach Turmdrehkrane produziert, ist hier ...