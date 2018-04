Saudi-Arabien: US-Kette öffnet erstes Kino seit 35 Jahren

Schon nach relativ kurzer Zeit stellt sich heraus: Joseph ist unglücklich in Kißlegg und in Deutschland. Er will zurück nach Gambia. Zwei Jahre lang hat der Gambier in der Flüchtlingsunterkunft in Kißlegg gelebt und Anschluss gefunden. Aber der Wunsch, eine Existenz daheim in Gambia aufzubauen, ist zu groß. Er beschließt, freiwillig zurückzukehren. In einem Buch warnt er nun vor der gefährlichen Flucht.

Doch die Reise zurück geht nicht so einfach.