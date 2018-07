Sarkozy lässt sich königlich belohnen

Paris (dpa) - Kleine Geste, große Wirkung: Als Dankeschön für eine Tasse Tee hat der marokkanische König Mohammed VI. das französische Präsidentenpaar Sarkozy in einen seiner Paläste eingeladen. Die Sarkozys wollten während der Weihnachtsferien ein paar Tage dort verbringen.

Das berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Anfang Oktober war der jüngere Bruder von Mohammed VI. in Paris im Krankenhaus gewesen. Nicolas und Carla Sarkozy hatten daraufhin mehrere Mitglieder der königlichen Familie an einem Sonntagnachmittag zu sich zum Tee eingeladen. Mohammed VI. sei von dieser Geste sehr gerührt gewesen, heißt es.

Sarkozy war schon mehrfach in die Kritik geraten, weil er sich von reichen Freunden zu luxuriösen Aufenthalten einladen ließ. Sein Amtsvorgänger Jacques Chirac profitiert ebenfalls von seinen freundschaftlichen Verbindungen in die arabische Welt: Seit er den Élysée verlassen hat, lebt er mietfrei in einem großzügigen Appartement an der Seine, das der Familie des ermordeten libanesischen Präsidenten Rafik Hariri gehört.