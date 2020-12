Sarah Wiener: Erschöpfung dauert bis heute an

Bisher fielen sie vor allem in Lindau mit Kundgebungen auf, am Wochenende sind sie auch durch die Häfler Innenstadt gelaufen: die Pandemieleugner der Bewegung „Klardenken“ Schwaben. Loba Salome Pahl, Unternehmensberaterin aus Lindau, die für die „Klardenken“-Veranstaltungen verantwortlich zeichnet und zuletzt im bayerischen Nachbarkreis den Arzt Rolf Kron verteidigte, nachdem er bei einer ähnlichen Veranstaltung den Hitlergruß gezeigt hatte, führte den Demonstrationszug am Samstagvormittag entlang des Bodenseeufers an.