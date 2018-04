Sarah Lombardi will wieder mit Musik punkten

Von Cornelia Spitz

Wie kann ein Auto die Brüstung des Klinikparkhauses so einfach durchbrechen und sieben Meter in die Tiefe stürzen? Herrschen gravierende Baumängel am Parkhaus? Das soll nun ein Sachverständiger klären.

Der Horrorunfall vom Sonntag endete überraschend glimpflich. Die 38-jährige Autofahrerin hatte beim Einparken Bremse und Gaspedal verwechselt, doch anstatt in Folge dessen “nur„ gegen die Brüstung des Parkhauses zu donnern, durchbrach das Fahrzeug die Brüstung und stürzte sieben Meter in die Tiefe.