Santiano erobern mit neuem Album die Spitze

Mit ihrem neuen Album sind die Seemanns-Musikanten Santiano auf Platz eins der Charts eingestiegen. „Wenn die Kälte kommt“ legte einen der stärksten Verkaufsstarts des Jahres hin, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Die Rocker aus dem hohen Norden, die in den zehn Jahren seit ihrer Gründung demnach über 600 Wochen platziert waren, feiern bereits den sechsten Nummer-eins-Erfolg. Auf Platz zwei folgt die Pop-Rock-Combo Revolverheld („Neu erzählen“), Platz drei nimmt Schlagerikone Roland Kaiser mit „Weihnachtszeit“ ein.

In den Single-Charts liegt der britische Superstar Ed Sheeran vorne. „Shivers“ ist sein vierter Nummer-eins-Hit und folgt auf „Bad Habits“ (2021), „Perfect“ und „Shape Of You“ (beide 2017). Das Treppchen komplettieren Glass Animals („Heat Waves“) und The Kid Laroi & Justin Bieber („Stay“).

