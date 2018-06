Sanitäter halten Rentnerin für tot

Von Schwäbische Zeitung

Bei Kontrollen auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt haben Zöllner einer Ulmer Kontrolleinheit am Donnerstag in einen bulgarischen Kleintransporter 754 Schachteln Zigaretten entdeckt, teils versteckt in angebrochenen Chipstüten, Kindersocken und Kissenbezügen.

Der Fahrer des mit acht Erwachsenen und einem Kind besetzten Fahrzeugs hatte auf Befragen zunächst nur vier, später dann vierzig Stangen angemeldet. Am Ende fanden die Beamten 75 Stangen.