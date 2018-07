Sandra Bullock nimmt MTV-Filmtrophäe entgegen

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Sandra Bullock (45) wird seit ihrem Oscar von privaten Problemen geplagt - nun wird sie bei der Film-Gala des Fernsehsenders MTV eine neue Auszeichnung persönlich in Empfang nehmen.

Der Auftritt von Bullock bei der Show am 6. Juni in Los Angeles wurde am Mittwoch in der US-Sendung „Entertainment Tonight“ bestätigt. Der auf ein jugendliches Publikum spezialisierte Sender will Bullock mit dem „Generation Award“ ehren. Sie habe das Publikum über zwei Jahrzehnte mit ihren Filmen unterhalten, hieß es. „Sandra zählt zu den seltenen Personen, die von unseren Zuschauern als Schauspielerin und als Vorbild verehrt werden“, sagte MTV-Manager Stephen Friedman.

Nach ihrem Oscar-Gewinn im März hatte sich Bullock aus dem Rampenlicht zurückgezogen, weil die Affären ihres Ehemannes Jesse James ans Licht gekommen waren. Wenige Wochen später wurde bekannt, dass sie die Scheidung eingereicht hat. Gleichzeitig stellte Bullock das Baby Louie vor, dass das Paar im Januar adoptiert hatte. Louie wird nun von ihr allein großgezogen.

Bei der Vergabe der MTV-Movie-Awards hat Bullock drei weitere Gewinnchancen, als beste Schauspielerin in „The Blind Side“, als beste Komödiantin in „Selbst ist die Braut“ und zusammen mit Ryan Reynolds für den besten Kuss in der turbulenten Hochzeitskomödie.

Die feucht-fröhliche Komödie „Hangover“ geht mit sechs Nominierungen als Favorit in das Rennen um die diesjährigen MTV- Movie-Preise. Die Vampirromanze „New Moon“ und James Camerons „Avatar“ liegen mit je fünf Anwartschaften dicht dahinter. In der Kategorie „Bester Film“ wetteifern mit ihnen „Alice im Wunderland“ und „Harry Potter und der Halbblutprinz“. Auch Oscar-Preisträger Christoph Waltz („Inglourious Basterds“) hat eine Gewinnchance als bester Nebendarsteller.

Die Preise werden am 6. Juni in Los Angeles verliehen. Bis dahin haben die MTV-Zuschauer Gelegenheit, ihre Filmlieblinge online zu wählen. Die Trophäen, golden angemalte Popcorn-Becher, spiegeln eher den Geschmack der jüngeren Kinogänger wider.