Samsung stoppt Verkauf von Note-7-Smartphone

Nach neuen Berichten über brennende Smartphones hat Samsung den Verkauf und den Austausch des Modells Galaxy Note 7 gestoppt. Der südkoreanische Konzern kündigte auf seiner US-Website außerdem einen Rückruf der Geräte an. Die betroffenen Geräte könnten überhitzen und seien ein Sicherheitsrisiko. Nach der Brandgefahr durch die Akkus sprachen die südkoreanischen Behörden jetzt von einer wahrscheinlich neuen Fehlerquelle. Der Kurs der Aktie von Samsung Electronics brach an der Börse in Seoul um acht Prozent ein.