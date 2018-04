Salah Spieler des Jahres in England - auch Sané geehrt

Von Schwäbische Zeitung

Schwere Verletzungen haben sich zwei Verkehrsteilnehmer nach einem eskalierten Streit am Samstagnachmittag zugezogen.

Gegen 16.55 Uhr standen die beiden Männer in ihren Autos hintereinander an einer Zufahrtsampel zu einem Einkaufscenter in der Blaubeurer Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein 49-Jähriger dem Empfinden eines hinter ihm wartenden 32-Jährigen nicht schnell genug los. Der Jüngere von beiden hupte. Anschließend fuhren beide in die Tiefgarage des Centers.