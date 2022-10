Sag mir, wo die Schnäpse sind

Gesellschaftliche Entwicklungen gehen bisweilen still und leise vonstatten. Manchmal bemerkt man sie erst, wenn sie bereits vollzogen sind. Zum Beispiel trifft das auf das schleichende Verschwinden zweier früher ganz selbstverständlicher Einrichtungen zu: die Hausbar und die Minibar. War es einst vollkommen normal, dass der Familienvater stolz Flaschen mit grellbuntem Gesöff entweder hinter einer absperrbaren Glastür in seiner eichenrustikalen Schrankwand präsentierte oder die Pullen in Reih und Glied auf die Schrankwand stellte, herrscht heute sprichwörtlich nüchterne Leere.

Niemand ist heute mehr stolz darauf, seinen Blue Curaçao oder Campari vor aller Augen auszustellen. Zumal die Plörre nur dermaßen selten zum Einsatz kam, dass sie Jahre nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum schließlich die Farbe wechselte. Nein, heute geht es in alkoholischen Geschmacksfragen deutlich diskreter zu. Vielleicht auch deshalb, weil kaum noch unverwüstliche Schrankwände in den Wohnzimmer stehen, die jetzt oft „Chill-out-lounge“ heißen.

Ebenfalls dem Zeitgeist weitgehend zum Opfer gefallen: Die Minibar im Hotel. Es lohnte sich einfach nicht, weil so mancher Gast zwar gerne aus den putzigen Fläschchen trank, aber ungern für zwei Schluck Cola acht Euro hinblätterte. Logisch also, dass man die Minibar eher ganz abschafft, anstatt es mal mit einem fairen Preis zu versuchen. Davon abgesehen, ist Mäßigung sowohl daheim als auch im Hotel nie verkehrt. Und Hahnenwasser fließt zum Glück da wie dort noch immer reichlich. (nyf)