Sängerin Jasmin Wagner hat sich verlobt

Sängerin Jasmin Wagner, auch bekannt als „Blümchen“, hat sich verlobt. Das teilte die 42-Jährige am Montag auf ihrem Instagram-Account mit. „Happy new yeah!“, schrieb Wagner und teilte dazu ein Foto, auf dem ein funkelnder Verlobungsring sowie ein Goldring mit dem Schriftzug „Mother“ an ihrer Hand zu sehen sind. Außerdem fügte sie die Hashtags „Ich habe Ja gesagt“, „stolze Mama“ und „zukünftige Ehefrau“ hinzu.

Im November hatte die Musikerin („Herz an Herz“) die Geburt ihres ersten Kindes öffentlich gemacht. Vater des Mädchens ist ihr Partner, ein dänischer Modeunternehmer. Das Paar ist seit mehr als zwei Jahren zusammen. Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet.

© dpa-infocom, dpa:230103-99-86319/2