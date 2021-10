Sänger Matthias Reim im Glück: Heirat und Baby

Der Sänger Matthias Reim („Verdammt, ich lieb' dich“) und seine Partnerin Christin Stark erwarten ein Baby. Dies verkündete der 63-Jährige am Samstagabend in der ARD-Liveshow „Schlagerboom 2021“.

Und damit nicht genug: Die beiden sind bereits seit eineinhalb Jahren verheiratet, wie Reim zur Überraschung von Moderator Florian Silbereisen verriet.

„Wir haben am 14. April 2020, mitten im Corona-Lockdown, geheiratet“, sagte Reim. „Da waren wir acht Jahre zusammen, da war es wirklich an der Zeit.“ Sie hätten die Hochzeit damals aber nicht öffentlich machen wollen. „Wir haben gesagt, es ist nur was zwischen uns.“

Reim hat bereits sechs Kinder von fünf Frauen. „Das, was jetzt kommt, ist nicht nur Nummer sieben, sondern unser Herzenswunsch“, versicherte er sichtlich gerührt. Auch die 32-jährige Schlagersängerin Stark hatte Tränen in den Augen. Florian Silbereisen kommentierte: „Der 'Schlagerboom' wird zum Babyboom!“

Bei Silbereisens Tournee „Das große Schlagerfest“ im kommenden Jahr werde er dabei sein, versicherte Reim. Das Baby komme mit. „Es wird ein Rock'n'Roll-Baby“, sagte der Sänger.

© dpa-infocom, dpa:211024-99-715126/5

