Südkoreanische Popstars und Tausende Fans in Mannheim

Punkt 14 Uhr öffnet Ralf Giesler die Tür des Martinusladens in Laupheim. Der ehrenamtliche Mitarbeiter verteilt Nummern an die Wartenden. So entscheidet sich, wer wann und wie viele auf einmal hinein dürfen. Das Ladeninnere ist klein, das Gedränge entsprechend groß.

Eine Frau mit Gehbehinderung darf den Laden als Erste betreten. Sie grüßt freundlich, greift zu einem Korb und schaut sich an, mit was die Auslagen an diesem Tag gefüllt sind.