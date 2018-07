Südafrikas „Pavarotti“ gestorben

Port Elizabeth (dpa) - Der „Pavarotti Südafrikas“, wie Opernsänger Siphiwo Ntshebe in seiner Heimat genannt wurde, ist tot. Der 34-Jährige war auserkoren, bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-WM am 11. Juni im Soccer City Stadion in Johannesburg das Lied „Hope“ (Hoffnung) zu singen.

Ntshebe starb nach Angaben seiner Musikfirma an einer Gehirnhautentzündung am Dienstag in seiner Geburtsstadt Port Elizabeth. Ntshebe sei mitten in der Arbeit an einem neuen Album gewesen, das auch eine vom südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela gesprochene „Botschaft des Friedens und des Mitgefühls“ beinhaltet habe.

FIFA-Organisationschef Danny Jordaan äußerte sich bestürzt über den Tod des Tenors. „Wir sind betrübt, vom Tod dieses jungen Mannes zu hören“, heißt es in einer Stellungnahme des Organisationskomitees. Ntshebe sei von Mandela selbst ausgesucht worden, bei der WM-Eröffnungszeremonie „eine Botschaft der Hoffnung“ zu verkünden. Der Tod bedeute auch einen „traurigen Tag“ für Südafrikas Künstler und Fußballer.