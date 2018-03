Süd- und Nordkorea bereiten Gipfeltreffen im April vor

In der Tischtennis-Landesliga hat der SV Ettenkirch zwei klare Sieg eingefahren. Gegen Wangen gab es ein 9:0 und gegen Blaustein ein 9:1. Im Doppel gegen Wangen punkteten Bernd Schröder an der Seite von Michael Romer, Peter Skulski und Charly Baur, sowie Daniel Gekeler mit Klaus Baumann zur schnellen 3:0-Führung. In den Einzel punkteten dann in Serie Peter Skulski gegen Stefan Halder klar in drei Sätzen, Bernd Schröder gegen Petr Fischer, Michael Romer gegen Felix Fießinger, Daniel Gekeler nach abgewehrtem Matchball im fünften gegen Günther ...