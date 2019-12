Söder: Wir sind ein Land geworden, das sich selbst blockiert

Von Eugen Kienzler

Gemeinsam arbeiten - gemeinsam feiern, das war am Freitag bei der Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau angesagt. Der Grund: Mit dem Richtspruch am Neubau von zwei großen Hallen mit insgesamt 3900 Quadratmetern ist der erste Teilschritt bei der größten Einzelinvestition in der Geschichte von Alu-Line in Höhe von 4,5 Millionen Euro getan.

„Wir erleben mit dieser ambitionierten Investition, bei der unter anderem ab April eine moderne Beschichtungsanlage in Serienproduktion gehen soll, ...