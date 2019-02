Söder kritisiert drohende US-Zölle

Das wichtigste zuerst: Der Backnanger Ralf Rangnick, der einst die VfB-Junioren zu den unumstrittenen Anführern in Deutschland machte, als Cheftrainer allerdings an Balakow und dem allmächtigen MV scheiterte, wird nicht mehr nach Stuttgart zurückkehren. Der 60-Jährige will die Früchte seiner Aufbauarbeit in Leipzig ernten, einen dritten Standort nach Hoffenheim und RB an die nationale Spitze zu führen, sehe sein Lebensplan nicht mehr vor. Er habe noch zwei Jahre Vertrag, sagte Rangnick nach dem 3:1 des Ligavierten beim Liga-16.