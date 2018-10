Söder: CSU hat klaren Regierungsauftrag

Von

Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer am Samstagabend bei einem Unfall zwischen Trossingen und Aldingen. Laut Polizei geriet der 28-jährige Mercedes-Fahrer gegen 21 Uhr auf die Gegenspur. Der Mann war auf der Landstraße mit einem 35-jährigen Beifahrer von Aldingen in Richtung Trossingen unterwegs.

Wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit driftete der Wagen in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Hier streifte der Wagen zunächst einen in Richtung Aldingen fahrenden Smart.