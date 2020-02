Söder: CDU-Vorsitz ist das eine, Kanzlerkandidatur das andere

Von Schwäbische Zeitung

Bei der Benefizveranstaltung zugunsten des Ersal Camp Campaign/Flüchtlingshilfe Syrien wird das orientalische Märchen am Freitag, 1. Februar, um 20 Uhr in Ravensburg in den Räumen der Arkade, Gartenstraße 3, aufgeführt. „Die Geschichte von der klugen Dalila” ist ein orientalisches Märchen, das sich zu Zeiten des Kalifen Harun al Raschid in Bagdad ereignete und berichtet von einer Frau, die mitten in ihrem Leben in eine missliche Lage gerät und plötzlich ganz auf sich allein gestellt ist.