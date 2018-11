Sängerin Dido und der Brexit: „Ich bin verwirrt“

Die britische Popsängerin Dido (46) zeigt sich verblüfft angesichts der Regierungskrise in ihrem Heimatland infolge des Brexit-Entwurfs von Premierministerin Theresa May.

„Ich bin nicht besonders gut darin, über Politik zu sprechen. Aber ich bin schon verwirrt, einfach als Mensch“, sagte die Musikerin („White Flag“, „Thank You“) der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich fühle mich ganz stark als Teil von Europa. Ich liebe Europa, und ich hatte eine so tolle Zeit als Teil dieser Gemeinschaft. Das wird sich auch nicht ändern.“

Die 46-Jährige aus London hat in dieser Woche mit dem Song „Hurricanes“ die erste neue Musik seit fünf Jahren veröffentlicht. Ende März soll ihr Album „Still On My Mind“ auf den Markt kommen, im Mai geht Dido nach 15 Jahren erstmals wieder auf Tour.

