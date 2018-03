Sänger Wincent Weiss gibt seine Preise der Familie

Der Popsänger Wincent Weiss („Feuerwerk“, „Frische Luft“) stellt seine Preise und Auszeichnungen zu Hause bei der Familie ab. „Sie kommen zu meiner Mutter und meiner Schwester. Dort im Wohnzimmer gibt es kleine Ecken, in die Preise passen“, sagte der 25-Jährige.

„Da stehen sie dezent, weil es sonst Protzerei wäre.“ Seine Familie bekomme die Auszeichnungen, weil er ihr Unterstützung und trotz des Erfolges Bodenhaftung verdanke.

Der aus Eutin in Schleswig-Holstein stammende Weiss nahm in der Nacht zum Samstag in Rust einen Radio Regenbogen Award entgegen. Der private Radiosender aus Baden-Württemberg würdigte den Musiker mit der undotierten Auszeichnung als besten deutschen Popsänger. Im vergangenen November hatte Weiss bei den MTV Europe Music Awards 2017 den Preis als bester deutscher Künstler erhalten.

