Russland testet neuen Raketentyp

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 4000 Euro hat eine dreiköpfige Personengruppe in der Nacht auf Sonntag um 1.20 Uhr in einer Gaststätte in der Karlstraße verursacht. Zunächst warf ein Mitglied dieser Gruppierung aus laut Polizeibericht nicht bekanntem Anlass einen Bierkrug an den Kopf eines Gastes, der sich dadurch eine Kopfplatzwunde zuzog und ärztlich behandelt werden musste.

Als ein Bediensteter des Cafés die drei Personen marokkanischer Herkunft des Lokals verwies und im Anschluss die Zugangstüre verschloss, ...