Russland startet erstmals Rakete von neuem Weltraumbahnhof

Erstmals ist von Russlands neuem Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten eine Rakete ins All gestartet. Die Sojus-2.1a mit drei Satelliten an Bord habe am Morgen nahe der chinesischen Grenze abgehoben, meldeten russische Agenturen. Präsident Wladimir Putin war eigens aus Moskau zum Start angereist. Ursprünglich hätte die Rakete schon gestern abheben sollen. Ein defektes Ventil verhinderte dies jedoch. Russland will sich mit Wostotschny unabhängiger machen vom Kosmodrom Baikonur, das sich seit dem Zerfall der UdSSR in Kasachstan befindet.