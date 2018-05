Von Benjamin Wagener

Die geplante Schließung des Werkes Schalke Nord sorgt für große Unruhe beim Automobilzulieferer ZF. Bei einer Informationsveranstaltung des Betriebsrats am Stammsitz in Friedrichshafen (Bodenseekreis), an der nach Arbeitnehmerangaben rund 700 Beschäftigte teilnahmen, nannte Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich die Schließungspläne des Managements „verantwortungslos“.

Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, an dem Standort, an dem vor allem mechanisch und hydraulisch geprägte Lenkungen gebaut werden, die ...