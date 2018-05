Russisches Militär bestätigt Abschuss von Kampfjet in Syrien

Von Deutsche Presse-Agentur

Im Europa-Park im baden-württembergischen Rust ist am Samstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Wie der Park über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brannte es bei der Attraktion „Die Piraten von Batavia“. Nach Angaben der Feuerwehr steht eine Lagerhalle in Flammen, das Feuer griff nach Polizeiangaben vermutlich auf Fahrgeschäfte über. Ein Sprecher der Polizei Offenburg sagte der Deutschen Presse-Agentur am späteren Abend, der Brand sei unter Kontrolle.