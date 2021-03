Russell Crowe trifft auf „Thor“-Donnergott Chris Hemsworth

Es ist ruhig an diesem Montagmittag in Wullenstetten. Nichts deutet mehr darauf hin, dass die Polizei hier am Tag zuvor stundenlang die Straße gesperrt hat.

Ein einzelnes Absperrband flattert noch an einer Hecke, ansonsten scheint alles normal. Doch das ist es keinesfalls, denn in einer Doppelhaushälfte in Wullenstetten ist am Sonntag eine 33-jährige Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Die Polizei hat den 38-jährigen Ehemann festgenommen, er steht unter Tatverdacht.