Egal ob es um Leitern, Fernflugreisen, abgehobene Angeber oder Fallschirmspringer geht: Runter kommen sie alle. Es ist meist nur eine Frage der Zeit und des Zustands. Denn natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand beim Abspringen aus einem Flugzeug den Fallschirm mit dem Rucksack vertauscht, in dem die Brotzeit drin ist. Im freien Fall mag die Erkenntnis, vielleicht noch mal in einen saftigen Fleischkäswecken beißen zu können, bevor man auf dem harten Boden der Tatsachen aufprallt, nur mäßig tröstlich sein.

Für die 103-jährige Schwedin Rut Larsson ist die Sache mit dem Runterkommen zum Glück erfreulich gut ausgegangen. Die alte Dame hatte sich mit ihrem sogenannten Tandemsprung noch einmal einen Herzenswunsch erfüllt, nachdem sie 2019 – damals noch im taufrischen Alter von 100 – schon einmal gehüpft war. Unten wartete neben der offiziellen Beobachterin des Guinnessbuchs der Rekorde auch der Rollator von Rut Larsson.

Nun mag man sich fragen, warum man in diesem Alter nicht lieber die gemütliche Sitzgymnastik vorzieht, statt todesmutig aus dem Flugzeug zu springen. Dazu bietet das alte Sprichwort, das wahrscheinlich noch älter ist als Frau Larsson, Aufschluss: Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Manche Leute fühlen sich in jungen Jahren übrigens oft schon älter, als sie aussehen. Und trotzdem: Egal, wen oder wann man jemanden trifft. Stets stimmt die alte Weisheit: So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Darum war es auch höchste Zeit für Rut Larsson, den Absprung zu schaffen. (nyf)