Rummenigge schreibt Endspiel nicht ab: „Ich möchte nach Mailand“

Karl-Heinz Rummenigge hat der Mannschaft des FC Bayern München in seiner Bankettrede nach der Niederlage in Madrid Mut für das Rückspiel zugesprochen. „Es wird kein einfaches Spiel in München, aber wir würden einen Fehler machen, wenn wir mit dem Ergebnis hadern würden. Ich möchte eins sagen: Ich möchte nach Mailand!“, sagte der Vorstandschef des Fußball-Rekordmeisters nach dem 0:1 gegen Atlético Madrid im Halbfinal-Hinspiel der Champions League. Rummenigge übermittelte Genesungswünsche an Sportvorstand Matthias Sammer, der wegen Durchblutungsstörungen des Gehirns in Madrid fehlte.