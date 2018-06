RTL sucht „Deutschlands schönste Frau“

RTL hat es erkannt: Die wahre Schönheit kommt von innen. Deswegen ist die Fernsehshow „Deutschlands schönste Frau“ kein Schönheitswettbewerb, der sich nur an äußeren Gesichtspunkten orientiert, sondern auch oder vorwiegend an anderen Kriterien.

An diesem Mittwoch (21.15 Uhr) beginnt der Stylist Guido Maria Kretschmer in sechs Folgen auf dem Sendeplatz nach der Kuppelshow „Der Bachelor“ mit seiner Suche nach „Deutschlands schönster Frau“.

20 Kandidatinnen gehen ins Rennen. Und dass es nicht allein nach oberflächlicher Schönheit geht, sollen auch die Altersunterschiede verdeutlichen: Die jüngste Kandidatin ist 21 Jahre alt, die älteste bereits 65. RTL hat die Damen nach Mallorca geschickt. Untereinander durften die Mitspielerinnen in bereits fünf abgedrehten Folgen einige aus ihrer Schar abwählen. Im Live-Finale, in dem zwei Frauen unter 30 gegen zwei über 30 antreten, ist dann das Publikum per SMS- oder Telefon-Voting gefragt.

Dass RTL längst aus dem „Tutti frutti“-Zeitalter, in dem Anfang der 90er Jahre zu Zeiten des jungen Privatfernsehens nur Jugend und makellose Körper zählten, entwachsen ist, will der Kölner Privatsender in seiner Showbeschreibung unterstreichen: „Wahre Schönheit bedeutet neben Aussehen, Style und Ausstrahlung auch Herz und Verstand, Persönlichkeit und Sex-Appeal – Attribute der Schönheit, die Frauen auch jenseits von "Size Zero" erfüllen.“ Emotionale Geschichten echter Frauen sollen im Fokus stehen.

Der große Zampano unter lauter Frauen ist der Styling-Experte Kretschmer (49), bekannt aus der Familienshow „Das Supertalent“ und aus der Vox-Reihe „Promi Shopping Queen“. Mit ihm lotste RTL die 20 Kandidatinnen nach Mallorca und steckte sie in eine Miet-Villa. Wie üblich in solchen Shows sollen sich dann möglichst viele Probleme und drehreife Zickereien einstellen. Das Material ist bereits im Kasten, nur noch das Live-Finale steht an.

Damit die Rivalität unter Deutschlands potenziell schönsten Frauen so richtig geschürt wird, müssen sie auch Aufgaben bewältigen. Zum Beispiel von einem Felsen in die Tiefe stürzen oder in einem professionellen Fotoshooting ihre „natürliche, pure Schönheit“ (RTL) unter Beweis stellen. Die Belohnung für die Siegerin ist auch schon ausgemacht: „Deutschlands schönste Frau 2015“ wird auf einem Plakat des Textilunternehmens Triumph in den Schaufenstern in ganz Deutschland zu sehen sein - mitten in der Unterwäsche.

Alles schon gehabt, ein bisschen „Bachelor“, ein bisschen „Germany's next Topmodel“? Nicht, wenn es nach Kretschmer geht: „Ich glaube, dass die Zuschauer etwas ganz Neues erwarten können und auch sollen“, sagte der Modemann in einem RTL-Interview. „Denn es ist eine Sendung, die zeigt, wie aufregend es sein kann, eine ganz normale Frau zu sein. Es geht nicht nur darum, Schönheit im klassischen Sinne zu finden. Bei uns sind 20 ganz unterschiedliche Frauen dabei, darunter auch welche, die nicht auf den ersten Blick wunderschön sind, sondern erst dann, wenn man sie kennenlernt.“

RTL und seine Showreihen sind zuletzt nicht gerade von großem Erfolg gekrönt gewesen, denn die ganz große Aufmerksamkeit erzielt nur das Dschungelcamp „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Im vergangenen Jahr konnte sich die interaktive Musikshow „Rising Star“ nicht etablieren. Auch die Nackedei-Show „Adam sucht Eva - gestrandet im Paradies“ konnte die großen, in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, wird aber neu aufgelegt.

Deutschlands schönste Frau