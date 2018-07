Royal Academy zeigt moderne Bildhauerei

London (dpa) - Die Entwicklung der modernen britischen Bildhauerei des 20. Jahrhunderts nimmt die Royal Academy (RA) in einer neuen Ausstellung unter die Lupe. Werke so prominenter Künstler wie Henry Moore, Barbara Hepworth, Jacob Epstein und Alfred Gilbert werden in einen historischen und internationalen Kontext gestellt.

Die Einflüsse traditioneller Kunst aus dem ehemaligen britischen Empire werden ebenso beleuchtet wie die Verbindungen zu den USA und Europa. Die Ausstellung will laut RA die „Neugier“ britischer Bildhauer zur Blütezeit des Empires zwischen 1910 und 1930 belegen. Ihre „kulturelle Sensibilität“ habe sie ständig mit der Wahl zwischen figurativer und abstrakter Kunst konfrontiert. „Wir wollen neue Zusammenhänge herstellen und alte Konzeptionen aufbrechen,“ verspricht die RA. Die Ausstellung „Modern British Sculpture“ läuft bis zum 7. April.

www.royalacademy.org.uk