Roxette-Drummer Pelle Alsing mit 60 gestorben

Im Bodenseekreis bereiten sich die Rettungsorganisationen auf die Corona-Schnelltestaktion des Landes vor. Das Sozialministerium hat die Aktion veranlasst und insgesamt 80 000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus aus der Notreserve des Landes zur Verfügung gestellt.

Die Testaktion findet am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Dezember, an rund 150 Standorten in mehr als 120 Städten und Gemeinden statt. Im Bodenseekreis organisieren das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter den Ablauf an vier Orten.