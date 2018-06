Rotterdamer Flughafen nach Rauch-Alarm zeitweise gesperrt

Von Deutsche Presse-Agentur

Uli Hoeneß hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw in höchsten Tönen gelobt. „Er hat einen überragenden Anteil an den großen Erfolgen der Nationalmannschaft, durch seine ruhige, seine menschliche Art, mit den Jungs umzugehen. Das gefällt mir schon sehr, wie er das macht. Und das ist auch sein Geheimnis, dass er so erfolgreich ist“, sagte der Vereinspräsident des FC Bayern München in einem Interview der Münchner „Abendzeitung“ (Montag).

Löw schaffe für seine Spieler eine angenehme Arbeitsatmosphäre.