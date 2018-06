Rotkreuzspende zum 50. Geburtstag von Prinz Alois

Schon nach drei Wochen haben Unbekannte die beiden Figuren Zoë und Artur am Standort Schützenstraße in Bad Saulgau aus ihren Verankerungen gerissen und beschädigt. Am Sonntagmorgen lag Artur im Blumenbeet am Straßenrand. Die Täter hatten ihn teilweise abgeschraubt und dann vom Betonsockel gerissen. Schlimmer sind die Schäden bei Arturs Kameradin Zoë. Der Figur wurde der halbe Kopf abgerissen. Noch ist nicht sicher, ob eine Reparatur möglich ist. Sicher ist dagegen, dass sie an diesem Standort nicht mehr aufgestellt werden.