Rollschuhfahren zu Ehren von Prince

Zwei Jahre ist der Tod von Pop-Legende Prince schon her, vergessen haben ihn seine Fans aber längst nicht. Zum Todestag des „Purple Rain“-Sängers luden Betreiber einer Rollschuhbahn in New York nun zum „Prince Tribute Skate“.

Angekündigt waren Prince-Hits über den gesamten Abend. „Tragt Lila, um eure Liebe für Prince zu zeigen!“, schrieben die Veranstalter auf Facebook. Dazu stellten sie ein Foto von einem lilafarbenen Wildleder-Rollschuh. Rapper Questlove zufolge war Prince ein ausgezeichneter Rollschuhfahrer. „Er konnte fahren, wie er singen konnte“, sagte Questlove 2013. Auch in seinem Song „Strollin“ von 1991 singt Prince vom Rollschuhfahren.

Ankündigung bei Facebook