Rolling Stones im Herbst auf Europatour

Die Rolling Stones gehen im Herbst auf Europatour und kommen zu drei Konzerten auch nach Deutschland. Dies kündigten sie am Dienstag auf ihrer offiziellen Internetseite an.

Die Fans können sich auf „eine Musikliste vollgepackt mit Klassikern freuen“, so die Band, allerdings gebe es jeden Abend auch „einige unerwartete Tracks“ und „ausgewählte Überraschungen“ zu hören. Die „Stones - No Filter“-Tour beginnt am 9. September in Hamburg mit einem Auftritt im Stadtpark.

Insgesamt sind 13 Konzerte in neun europäischen Ländern geplant. Am 12. September will die Band im Olympiastadion in München auftreten, am 16. September im österreichischen Spielberg, am 20. September in Zürich und am 9. Oktober in der Düsseldorfer Esprit Arena. Weitere Konzerte finden in Lucca (Italien), Barcelona, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Arnhem (Niederlande) und Paris statt.

Zuletzt waren Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts vor drei Jahren in Deutschland auf der Bühne, im Rahmen ihrer „14 on Fire Tour“.

Sänger Mick Jagger wird mit den Worten zitiert, er sei „sehr aufgeregt, im Herbst durch Europa zu touren“, an einige vertraute Orte zurückzukehren und an anderen Orten zum ersten Mal aufzutreten. Gitarrist Keith Richards kommentiert die Tourankündigung mit: „Hey Leute, wir kommen. Wir sehen uns!!!!“

Tickets für die Konzerte in Deutschland sind ab Freitag (12.5.) online erhältlich. Der reguläre Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen startet am Samstag.

Besonders auf den Ort ihres Tourauftakts scheinen die Briten sehr stolz zu sein - immerhin habe im Hamburger Stadtpark das letzte große Konzert im Jahr 1989 stattgefunden, merkt die Band an. Die Rolling Stones werden nämlich nicht auf der Freilichtbühne auftreten, sondern auf der großen Festwiese. Bis zu 80 000 Zuschauer können die Kultband dort open air erleben. Auf der großen Festwiese spielten beispielsweise 1987 David Bowie und 1989 Pink Floyd.

Zuletzt waren die Stones vor einem guten Jahr in Lateinamerika auf einer großen Tour gewesen. Unter anderem waren die Rocker in Havanna auf Kuba vor Hunderttausenden Menschen aufgetreten. Ende vergangenen Jahres hatten die Rolling Stones dann ihr erstes Studioalbum seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht. „Blue & Lonesome“ ist eine Hommage an die frühen Jahre der Band, als Mick Jagger und Co. als Bluesmusiker in Clubs und Bars in London auftraten.

