Rohr gebrochen: Haushalte in Koblenz zeitweise ohne Wasser

Was für eine Überraschung am Freitagabend gleich im ersten Spiel der Play-off-Achtelfinalserie zwischen den Tilburg Trappers und EV Lindau Islanders. Nach einer grandiosen Vorstellung der Gäste vom Bodensee und kaum zu überbietender Dramatik besiegte der krasse Außenseiter vom Bodensee den Oberliga-Champion der vergangenen drei Jahre in der Verlängerung mit 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). „Nach 0:2 in Tilburg noch zurückzukommen ist unfassbar. Das war eine überragende Mannschaftsleistung, die uns sehr stolz macht“, freute sich EVL-Präsident Marc ...