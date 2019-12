Rod Stewart hat Ärger wegen Tweets zu Boris Johnson

Die B30 ist eröffnet und die Verkehrsströme in und um Ravensburg haben sich auf einen Schlag verändert: Autos und Lastwagen aus Richtung Süden kommen, können an der südlichen Landkreisgrenze auf die neugebaute Schnellstraße auffahren und Ravensburg in wenigen Minuten passieren oder an der passenden Ausfahrt direkt an ihr Ziel in Ravensburg gelangen.

Dadurch fließt weniger Verkehr durch die Eschacher Ortsteile und Oberzell. Aber nicht für alle Anlieger ist weniger Verkehr ein Grund zur Freude.