Rockmusiker Neil Young spielt in Western mit

Der kanadische Rockmusiker Neil Young spielt in einem neuen Western der aus den „Kill Bill“-Filmen bekannten Schauspielerin Daryl Hannah mit. Der Film mit dem Titel „Paradox“ sollte am Mittwoch beim Festival „South by Southwest“ in Austin, Texas Premiere feiern und ist ab 23. März beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

Auch die Brüder Micah und Lukas Nelson spielen mit. Mit den Söhnen von Countrymusiker Willie Nelson ist Young befreundet und ist zuvor auch mit ihnen aufgetreten.

Netflix beschreibt „Paradox“ als „lautes Gedicht“ und als persönliches Werk Hannahs, das „in der Zukunft oder vielleicht doch in der Vergangenheit“ spielt. Im Trailer ist Young (72) als „Mann im schwarzen Hut“ zu sehen, der auch die Musik für den Film schrieb. An anderer Stelle führt er eine Gruppe mit einer Gitarre in der Hand durch einen Wald, später scheint eine Person davonzufliegen. Im Stil scheint sich der Film teils an den für seine „Spaghetti-Western“ bekannten italienischen Regisseur Sergio Leone anzulehnen.

"Paradox"